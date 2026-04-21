للمقبلين على الزواج في الأردن .. مركز حكومي موحد لكل الإجراءات

03:43 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء، إطلاق "باقة زواجي"، عبر مراكز الخدمات الحكومية الموحدة.





ووفق تصريح صادر عن مراكز الخدمات الحكومية، فإن هذه الخدمة تهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات الزواج، بما يتيح للمقبلين على الزواج إنجاز معاملاتهم في مكان واحد وبكل سهولة ويسر.



وتوفر الباقة مجموعة من الخدمات المرتبطة بالزواج ضمن تجربة متكاملة وسريعة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسهيل رحلة إنجاز المعاملات، وتشمل:



تنظيم وتصديق عقد الزواج.

تسجيل واقعة الزواج.

إصدار دفتر عائلة لأول مرة.

إضافة الزوجة على التأمين الصحي.

مصادقة قاضي القضاة على الوثائق الشرعية.







