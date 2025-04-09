لماذا ارتفعت أسعار القهوة ؟

الوكيل الإخباري- قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال العمرو، إن ارتفاع أسعار القهوة في بعض متاجر السوق المحلية سببه؛ شح الإنتاج العالمي مدفوعا بزيادة الطلب.

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وأضاف العمرو ، أن بعض أنواع القهوة ذات الجودة العالية شهدت ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية، لكن هناك بعض الأنواع ما تزال أسعارها مستقرة.



وأوضح أن أسعار القهوة بدأت بالارتفاع منذ نهاية عام 2022.



وأشار إلى أن سلعة القهوة متعدّدة الأصناف والمصادر ما يجعل من تحري أسعارها أمرا شائكا، إذ يجري تداول أكثر من 170 صنفا في الأسواق العالمية تختلف في جودتها وعلاماتها التجارية.



وبيّن العمرو أن ارتفاع أسعار القهوة ليس له علاقة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقدّر استقرار أسعار القهوة على ارتفاع لأكثر من عامين حتى يستجيب العالم لزيادة الإنتاج ويواكب ارتفاع الطلب.