لماذا ارتفعت أسعار القهوة ؟

وأضاف العمرو ، أن بعض أنواع القهوة ذات الجودة العالية شهدت ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية، لكن هناك بعض الأنواع ما تزال أسعارها مستقرة.
وأوضح أن أسعار القهوة بدأت بالارتفاع منذ نهاية عام 2022.
وأشار إلى أن سلعة القهوة متعدّدة الأصناف والمصادر ما يجعل من تحري أسعارها أمرا شائكا، إذ يجري تداول أكثر من 170 صنفا في الأسواق العالمية تختلف في جودتها وعلاماتها التجارية.
وبيّن العمرو أن ارتفاع أسعار القهوة ليس له علاقة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقدّر استقرار أسعار القهوة على ارتفاع لأكثر من عامين حتى يستجيب العالم لزيادة الإنتاج ويواكب ارتفاع الطلب.
وتوقّع العمرو أن تشهد معظم السلع الغذائية انخفاضا بأسعارها نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار عالميا.
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