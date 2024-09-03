لماذا يحتاج اللاجئ السوري المغادر للأردن موافقة عند عودته..؟

وبدأ تطبيق التعليمات الخاصة للسوريين لزيارة ذويهم بكفالة مكتب سياحي معتمد العام الماضي، حيث سهلت وزارة الداخلية دخولهم؛ وفي الوقت نفسه تسهيل دخول القادمين من الدول الأخرى بموجب موافقات مسبقة وضمانات تكفل عدم تجاوزهم المدة المحددة بشهر.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية، في تصريحات صحفية إنّه دخل الأردن من أوروبا قرابة 25 ألف سوري من حملة وثائق السفر الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه؛ ليرتفع العدد منذ إعلان آلية دخول السوريين من دول عدة إلى الأردن في حزيران/يونيو 2023 إلى نحو 205 آلاف شخص.
وأشارت، إلى أنه في حال كان السوري المعني لاجئا في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى يحتاج إلى موافقة دخول من خلال التقديم على موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.
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