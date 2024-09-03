لماذا يحتاج اللاجئ السوري المغادر للأردن موافقة عند عودته..؟

الوكيل الإخباري- دخل إلى الأردن قرابة 180 ألف سوري منذ بدء تطبيق التعليمات الخاصة بالسماح للسوريين بالقدوم إلى المملكة لغايات السياحة وبكفالة مكاتب سياحة وسفر أردنية مرخصة، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية.

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وبدأ تطبيق التعليمات الخاصة للسوريين لزيارة ذويهم بكفالة مكتب سياحي معتمد العام الماضي، حيث سهلت وزارة الداخلية دخولهم؛ وفي الوقت نفسه تسهيل دخول القادمين من الدول الأخرى بموجب موافقات مسبقة وضمانات تكفل عدم تجاوزهم المدة المحددة بشهر.



وقال مسؤول في وزارة الداخلية، في تصريحات صحفية إنّه دخل الأردن من أوروبا قرابة 25 ألف سوري من حملة وثائق السفر الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه؛ ليرتفع العدد منذ إعلان آلية دخول السوريين من دول عدة إلى الأردن في حزيران/يونيو 2023 إلى نحو 205 آلاف شخص.





وبينت وزارة الداخلية، أن السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكندا، وأستراليا، واليابان، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لدخول الأردن.



وأشارت، إلى أنه في حال كان السوري المعني لاجئا في الأردن وغادر أراضي المملكة إلى دولة أخرى يحتاج إلى موافقة دخول من خلال التقديم على موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.

وأشار مسؤول في في وزارة الداخلية، إلى أن التعليمات الخاصة بالسماح للسوريين بالقدوم إلى المملكة، جاءت لمنع حدوث موجة لجوء عكسية لمن تمت إعادة توطينهم في دولة ثالثة من جهة، وضمان عدم دخول سوريين بقصد اللجوء من سوريا من جهة أخرى، ومراعاة للظروف الاقتصادية في الأردن والأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني للسوريين.