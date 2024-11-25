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لنحو 7 ساعات.. قطع الكهرباء عن مناطق في المملكة (أسماء)

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 25-11-2024 07:29 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات كهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في العقبة ومعان ووادي الأردن لغايات أعمال صيانة.

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وحددت الأماكن المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي والمدة لنحو 7 ساعات في الإعلانات المرفقة أدناه :

 


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