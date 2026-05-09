لن تصدق ما قاله كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر خاصة لـwinwin عن تفاصيل الحوار الجانبي اللافت الذي دار بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، والنجم الأردني الشاب علي العزايزة المحترف في صفوف نادي الشباب، على هامش المواجهة التي جمعت الفريقين، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.



وشارك العزايزة أساسيًا في هزيمة الشباب أمام نظيره النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة دوري روشن السعودي.

ودار حديث لافت بين رونالدو والعزايزة خلال المباراة، وهي التي تم تداولها بشكل واسع، فيما بدا اللاعب البرتغالي مبتسمًا أثناء حديثه إلى النجم الأردني، قبل أن يتحصل الأخير على قميص قائد منتخب البرتغال عقب المباراة.



كريستيانو رونالدو معجب بإمكانات علي العزايزة



وفقًا لمعلومات خاصة تحصل عليها winwin، فإن اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع وتحدث فيها رونالدو مطولاً مع العزايزة خلال المباراة، تضمنت إشادة مباشرة من "الدون" بالمستويات الفنية التي يقدمها الجناح الأردني الشاب في المباراة.



ولم يقتصر الحديث على الدعم المعنوي فحسب، بل امتد ليستفسر رونالدو بشكل مباشر من العزايزة عن وضع عقده الحالي مع نادي الشباب، ليخبره اللاعب الأردني بأنه معار من كاظمة الكويتي، وفقًا لما أكده مصدر مقرب من اللاعب.



وفي اليوم التالي، استفسر أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي النصر عن الوضعية التعاقدية للعزايزة، وبعض الأمور الفنية الخاصة باللاعب، تمهيدًا لاهتمام محتمل من "العالمي" بضمه في المستقبل، ما يفتح باب التكهنات حول إمكانية تحرك النصر لضم الموهبة الأردنية خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة بعد تألقه اللافت منذ قدومه إلى الملاعب السعودية في الميركاتو الشتوي.