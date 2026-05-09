لن تصدق ما قاله كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

وشارك العزايزة أساسيًا في هزيمة الشباب أمام نظيره النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة دوري روشن السعودي.
ودار حديث لافت بين رونالدو والعزايزة خلال المباراة، وهي التي تم تداولها بشكل واسع، فيما بدا اللاعب البرتغالي مبتسمًا أثناء حديثه إلى النجم الأردني، قبل أن يتحصل الأخير على قميص قائد منتخب البرتغال عقب المباراة.
كريستيانو رونالدو معجب بإمكانات علي العزايزة
وفقًا لمعلومات خاصة تحصل عليها winwin، فإن اللقطة التي حظيت بتفاعل واسع وتحدث فيها رونالدو مطولاً مع العزايزة خلال المباراة، تضمنت إشادة مباشرة من "الدون" بالمستويات الفنية التي يقدمها الجناح الأردني الشاب في المباراة.
ولم يقتصر الحديث على الدعم المعنوي فحسب، بل امتد ليستفسر رونالدو بشكل مباشر من العزايزة عن وضع عقده الحالي مع نادي الشباب، ليخبره اللاعب الأردني بأنه معار من كاظمة الكويتي، وفقًا لما أكده مصدر مقرب من اللاعب.
وفي اليوم التالي، استفسر أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي النصر عن الوضعية التعاقدية للعزايزة، وبعض الأمور الفنية الخاصة باللاعب، تمهيدًا لاهتمام محتمل من "العالمي" بضمه في المستقبل، ما يفتح باب التكهنات حول إمكانية تحرك النصر لضم الموهبة الأردنية خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة بعد تألقه اللافت منذ قدومه إلى الملاعب السعودية في الميركاتو الشتوي.
وكان العزايزة البالغ من العمر 22 عامًا قد انتقل إلى الشباب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة، ولعب مع "الليوث" 12 مباراة بالدوري السعودي مسجلًا هدفين.
-
أخبار متعلقة
-
"تطوير معان" تعلن جاهزية "الواحة" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام
-
الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المغرب
-
ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري كأجمل هدف بالدوري الفرنسي
-
إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً لإجراء الصيانة الدورية حتى الأربعاء المقبل
-
وزير النقل: قطاع النقل يدخل مرحلة مفصلية تستدعي رفع الكفاءة وتكامل الجهود
-
ترخيص السواقين: بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة غدا الأحد
-
برنامجُ الدّبلوم العالي لإعداد المعلّمين في الجامعةِ الأردنيّة يحصلُ على الاعتماد الدوليّ الأمريكيّ (CAEP) لـ7 سنواتٍ
-
صدور نظام معدل للتنظيم الإداري لوزارة الصحة يستحدث "مديرية اللجان الطبية"