لورنس المراشدة يكتب،، تسلم إيدك خالد جاسم

الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم
الأربعاء، 20-05-2026 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   لورنس المراشدة يكتب..

تابعت خلال الأيام الماضية زيارة الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم إلى الأردن، ولم تكن هذه المتابعة عادية أو عابرة، بل كانت تجربة لافتة تستحق التوقف عندها طويلًا، لما حملته من صورة مختلفة وعميقة عن المملكة.

منذ اللحظة الأولى، بدأ واضحًا أن ما يقدمه خالد جاسم ليس مجرد تغطية إعلامية تقليدية، بل حالة خاصة من الشغف والاهتمام بالتفاصيل، لم يتعامل مع الأردن كوجهة سياحية جاهزة بل كحكاية تستحق أن تُروى بكل ما فيها من حياة وبساطة وصدق.


تنقّل بين المناطق، زار المواقع، دخل المحلات، وتوقف عند تفاصيل قد يمرّ بها الكثيرون دون انتباه، حتى "سيارة الخضرة" في الشارع كان لها نصيب من هذه العدسة المختلفة. هذه القدرة على التقاط التفاصيل الصغيرة هي ما صنعت الفارق، وهي ما نقلت صورة الأردن كما هي، بلا تكلّف أو تصنّع.

ما ميّز هذه الزيارة أيضًا هو اللغة التي استخدمها في وصف الأردن. لم يقدّمه كخريطة سياحية أو محطة عابرة، بل كهوية متكاملة، كبلد حضارات وتاريخ، وكروح لا تشبه أي مكان آخر. هذا الوصف لم يكن مجرد كلمات، بل انعكاس حقيقي لتجربة عاشها ونقلها بصدق.

وهنا تبرز المفارقة التي لا يمكن تجاهلها هذا العمل، بكل ما فيه من تأثير وانتشار، هو ما عجزت عن تحقيقه جهات تعمل في القطاع السياحي منذ سنوات. ليس بسبب نقص الإمكانيات، بل بسبب غياب الرؤية التي تركز على الإنسان والتفاصيل، لا على الشعارات فقط.

وما يجب قوله اليوم بوضوح، أن القائمين على السياحة في الأردن أمام نموذج حي لا يحتاج إلى لجان أو دراسات لفهمه، ما وصل للناس لم يكن بإنتاج ضخم، بل بعين ترى وقلب يشعر وسرد صادق. وهذا يؤكد أن الطريق أبسط مما نتصور؛ فقط يحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات، والاقتراب من الناس والتفاصيل الحقيقية، والمطلوب ليس تقليد التجربة، بل فهمها فالترويج لا يُصنع من فوق، بل يُروى من الداخل، والسؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم: لماذا لم نفعل ذلك من قبل، وهو بهذه البساطة؟


لقد قدّم خالد جاسم نموذجًا مختلفًا في الترويج، نموذجًا قائمًا على البساطة والمصداقية، وعلى الاقتراب من نبض الشارع، لا الاكتفاء بالصورة الرسمية، وهذا ما جعل رسالته تصل، وتُقنع، وتُحدث هذا الأثر الواضح.

اليوم، وبعد هذه التجربة لا يكفي أن نكتفي بالإعجاب أو الإشادة والمطلوب هو البناء على ما تم تقديمه والاستفادة من هذا النموذج الناجح. المطلوب أن تتحول هذه التجربة إلى نهج لا استثناء وأن يتم إعادة التفكير في كيفية تقديم الأردن للعالم.

الأردن، كما ظهر في هذه الزيارة ليس مجرد وجهة بل قصة وهوية وتجربة متكاملة، وعندما تُروى هذه القصة بالشكل الصحيح كما فعل خالد جاسم فإنها تصل إلى القلوب قبل أن تصل إلى الشاشات.

شكرًا خالد جاسم وشكرًا لقطر من الأردن، محبة تُقابل بمحبة، وتقدير كبير لما قدمتموه بصورة صادقة وجميلة.

 
 


