ليبي يصطحب نمره لـ"فاردة" عرسه

وأثارت الواقعة رعبا واسعا أعرب عنه الليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الفعل ممنوع بسبب حوادث مؤلمة عاشتها البلاد مراراً.
وتعد تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في ليبيا، فكثيرا ما شوهدت أسود ونمور تتجوّل برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية، رغم خطورتها.
العربية نت
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