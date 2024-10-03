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ليبي يصطحب نمره لـ"فاردة" عرسه

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 03-10-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   رغم وجود قرار حكومي يحظر الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة في المزارع والمنازل الخاصة وضرورة تسليمها لوزارة الداخلية لإيداعها في الأماكن المخصصة لها، اختار شاب ليبي أن يكون حفل زفافه غير مألوف، فاصطحب نمره لمشاركته فرحته.

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فقد أظهر مقطع فيديو متداول نمراً غير مقيّد يركب بهدوء في الصندوق الخلفي لسيارة رباعية الدفع تتقدم موكب زفاف مهيب شاركت فيه عشرات السيارات، وبجانبه أصدقاء العريس، وذلك في جولة جابت الشوارع الرئيسية بالعاصمة طرابلس.

وأثارت الواقعة رعبا واسعا أعرب عنه الليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الفعل ممنوع بسبب حوادث مؤلمة عاشتها البلاد مراراً.


وتعد تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في ليبيا، فكثيرا ما شوهدت أسود ونمور تتجوّل برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية، رغم خطورتها.

 

يذكر أنه في الأشهر الماضية، تكررت حوادث القتل التي توّرطت فيها هذه الحيوانات، آخرها إقدام نمر على افتراس طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، عندما كان يتجوّل في مزرعة والده بمدينة أجدابيا شرق البلاد، ممّا أدّى إلى وفاته.

العربية نت 

 
gnews

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