ليلة القدر.. أجواء روحانية في مساجد عجلون

الوكيل الإخباري- تعيش مساجد محافظة عجلون خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أجواء إيمانية مميزة، مع تزايد إقبال المصلين على إحياء ليلة القدر، في مشهد يعكس الارتباط الروحي بهذه الليلة المباركة.

وتتردد في أرجاء المساجد أصوات الدعاء وتلاوة القرآن الكريم، وسط أجواء يسودها الخشوع والسكينة، فيما تتكثف البرامج الدينية والوعظية التي يقدّمها الأئمة والوعاظ، مسلّطة الضوء على فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة في الإسلام، وحاثّةً المصلين على اغتنام هذه الأيام المباركة بالطاعة والعبادة.



وقال مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة إن ليلة السابع والعشرين من رمضان تمثل محطة إيمانية مهمة في حياة المسلم، إذ يحرص فيها المصلون على الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله طلباً للمغفرة والرحمة.