ليلة القدر.. أجواء روحانية في مساجد عجلون

وتتردد في أرجاء المساجد أصوات الدعاء وتلاوة القرآن الكريم، وسط أجواء يسودها الخشوع والسكينة، فيما تتكثف البرامج الدينية والوعظية التي يقدّمها الأئمة والوعاظ، مسلّطة الضوء على فضل ليلة القدر ومكانتها العظيمة في الإسلام، وحاثّةً المصلين على اغتنام هذه الأيام المباركة بالطاعة والعبادة.
وقال مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة إن ليلة السابع والعشرين من رمضان تمثل محطة إيمانية مهمة في حياة المسلم، إذ يحرص فيها المصلون على الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله طلباً للمغفرة والرحمة.
وبيّن أن المساجد في المحافظة استعدت لإحياء هذه الليلة المباركة والتماسها خلال الليالي المقبلة، من خلال توفير أجواء إيمانية عامرة بالعبادة، تتضمن دروساً فقهية، وحلقات للذكر، إضافة إلى ختم القرآن الكريم.
