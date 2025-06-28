ليلة بهيجة في الزرقاء.. "صيف الأردن" يضيء الزرقاء بفرح جماهيري

الوكيل الإخباري- انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات "مهرجان صيف الأردن"، الذي تنظمه وزارة الثقافة، واستضافته مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء، برعاية مساعد محافظ الزرقاء لشؤون التنمية والاستثمار، الدكتور عطا الله النويقة، وسط حضور جماهيري تفاعل بحرارة مع فقرات المهرجان المتنوعة.

اضافة اعلان



وانطلقت الفعاليات عند السادسة مساء، حيث خصصت باقة من الأنشطة الترفيهية للأطفال، شملت الرسم على الوجوه، وبازارات تراثية، وتوزيع البالونات، إضافة إلى فقرات مرحة أضفاها منسق موسيقي (DJ) بعروضه الإيقاعية، ما خلق أجواء من البهجة والسرور على وجوه الصغار وأهاليهم.



وتألق جمهور الزرقاء بحضوره وتفاعله اللافت مع العروض الفلكلورية التي قدمتها فرقة أرابيلا للتراث، والتي أحيت المكان بنبض الموروث الشعبي، قبل أن يعتلي المسرح الفنانان يوسف الأمير وتوفيق الدلو، لتقديم وصلة غنائية ساحرة من أجمل أغانيهما، أطربت الحاضرين حتى العاشرة مساءً.