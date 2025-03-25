مأدبة إفطار لعدد من مرتبات القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين

ورحب المساعد للإدارة والقوى البشرية بالحضور.
وأكد أن هذا اللقاء تقدير لكل من خدم وساهم في سبيل تقدم ورفعة الوطن، وهو جزء من التزام القوات المسلحة بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الفاعل في دعم فئات المجتمع المختلفة.
حضر مأدبة الإفطار التي أقيمت في نادي ضباط الزرقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
يشار إلى أن شركة امداد، هي شركة وطنية أردنية مملوكة للقوات المسلحة بسواعد وخبرات نشامى الوطن تلبي كافة احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأفرادها بأجود الأنواع من الأثاث والاثاث الذكي التي تشمل الأثاث المكتبي والمنزلي والمطابخ وأعمال الديكور بأشكالها كافة، وجميع الأعمال المعدنية والألمنيوم لتلبية احتياجات القوات المسلحة ضمن أعلى المواصفات وبأسعار منافسة وتقنيات حديثة.
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