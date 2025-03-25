مأدبة إفطار لعدد من مرتبات القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري- أقامت شركة إمداد لصناعة الأثاث والأثاث الذكي التابعة لمديرية التزويد اللوجستي، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، مساء أمس الاثنين، مأدبة افطار لعدد من مرتبات القوات المسلحة من مختلف الوحدات والتشكيلات وعدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

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ورحب المساعد للإدارة والقوى البشرية بالحضور.



وأكد أن هذا اللقاء تقدير لكل من خدم وساهم في سبيل تقدم ورفعة الوطن، وهو جزء من التزام القوات المسلحة بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الفاعل في دعم فئات المجتمع المختلفة.



حضر مأدبة الإفطار التي أقيمت في نادي ضباط الزرقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.