مأساة في اربد .. وفاة زوجين وإصابة ابنهما بحريق منزل

نتج عنه وفاة شخصين (زوج وزوجته)، وإصابة ابنهما، بدورها عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله، وإخلاء الوفيّات إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي، والإصابة قيد العلاج، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.
-
أخبار متعلقة
-
نجوم النشامى يشاركون النعيمات احتفاله بعيد ميلاده
-
تفاصيل جديدة في جريمة مقتل شاب بإربد
-
خلاف بين صديقين ينتهي بمأساة في إربد.. والجاني بقبضة الأمن
-
مونديال المليارات .. مكافآت قياسية تنتظر "النشامى" في حال تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026
-
الأردن يوقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية
-
وزارة العمل: التحول الرقمي يعيد تشكيل مستقبل الوظائف عالمياً
-
الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية
-
الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة