مأساة في اربد .. وفاة زوجين وإصابة ابنهما بحريق منزل

11:17 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب إربد تعاملت اليوم مع حريق شبّ في غرفة واحدة داخل أحد المنازل في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد. اضافة اعلان





نتج عنه وفاة شخصين (زوج وزوجته)، وإصابة ابنهما، بدورها عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله، وإخلاء الوفيّات إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي، والإصابة قيد العلاج، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.





