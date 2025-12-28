مأساة في مادبا بعد وفاة أربعيني .. والأمن يوجه تحذيراً شديد اللهجة

وأكد الناطق الإعلامي أنّه يشتبه بتعرض الشخص للاختناق جرّاء الاستخدام الخاطئ للمدافئ، بالرغم من التحذيرات العديدة والمتتالية عن خطورة الاستخدام غير السليم للمدافئ وضرورة تفقدها وتهوية المنازل باستمرار لتجنّب ما يُعرّض حياة المواطنين للخطر.
وكانت مديرية الأمن العام قد نبهت مراراً وتكراراً الإخوة المواطنين بأخذ هذه التحذيرات على غاية من الأهمية والخطورة، وعدم استخدام تلك المدافئ تحت أي ظرف كان، وعلى الجميع تحمل المسؤولية المجتمعية والإنسانية عند معرفة أي أشخاص يقومون باستخدام الشموسة، ومنعهم من ذلك ومساعدتهم على التخلّص منها.
