مؤتة: كلية الهندسة تحصل على شهادة الاعتماد الدولي ABET

وقال عميد الكلية الدكتور جمال بني سلامة إن هذا الاعتماد الرفيع ما هو إلا دلالة على الجودة العالية التي تتمتع بها برامج كلية الهندسة في الجامعة، والجهود المبذولة والمتواصلة لكوادر الكلية وعلى مدار سنوات طويلة من العمل الدؤوب والتي تهدف إلى رفعة الكلية وتحقيق معايير الجودة فيها، ما ينعكس على مستوى خريجي الكلية وبالتالي السمعة الأكاديمية للجامعة .
بدوره هنأ رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، كلية الهندسة وطلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية على هذا الإنجاز العلمي الكبير الذي يبرهن جودة البرامج الأكاديمية في الجامعة بشكل عام وكلية الهندسة بشكل خاص، مؤكدا حرص الجامعة على السير قدما نحو التميز في جميع البرامج التي تطرحها وبما ينعكس على سمعتها الأكاديمية والبحثية والتقدم في التصنيفات العالمية، والذي حققت الجامعة فيه تقدما ملحوظا خلال الأعوام الماضية.
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