مؤتة: كلية الهندسة تحصل على شهادة الاعتماد الدولي ABET

الوكيل الإخباري- حصلت كلية الهندسة في جامعة مؤتة اليوم الأحد، على شهادة الاعتماد الدولي (ABET) في تخصصي الهندسة الكهربائية والكيميائية لدرجة البكالوريوس.



وقال عميد الكلية الدكتور جمال بني سلامة إن هذا الاعتماد الرفيع ما هو إلا دلالة على الجودة العالية التي تتمتع بها برامج كلية الهندسة في الجامعة، والجهود المبذولة والمتواصلة لكوادر الكلية وعلى مدار سنوات طويلة من العمل الدؤوب والتي تهدف إلى رفعة الكلية وتحقيق معايير الجودة فيها، ما ينعكس على مستوى خريجي الكلية وبالتالي السمعة الأكاديمية للجامعة .