 
الأحد 2024-08-18 04:14 م
 

 

مؤتة: كلية الهندسة تحصل على شهادة الاعتماد الدولي ABET

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
الأحد، 18-08-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري- حصلت كلية الهندسة في جامعة مؤتة اليوم الأحد، على شهادة الاعتماد الدولي (ABET) في تخصصي الهندسة الكهربائية والكيميائية لدرجة البكالوريوس.


وقال عميد الكلية الدكتور جمال بني سلامة إن هذا الاعتماد الرفيع ما هو إلا دلالة على الجودة العالية التي تتمتع بها برامج كلية الهندسة في الجامعة، والجهود المبذولة والمتواصلة لكوادر الكلية وعلى مدار سنوات طويلة من العمل الدؤوب والتي تهدف إلى رفعة الكلية وتحقيق معايير الجودة فيها، ما ينعكس على مستوى خريجي الكلية وبالتالي السمعة الأكاديمية للجامعة .


بدوره هنأ رئيس الجامعة الدكتور سلامة النعيمات، كلية الهندسة وطلبتها وأعضاء الهيئة التدريسية على هذا الإنجاز العلمي الكبير الذي يبرهن جودة البرامج الأكاديمية في الجامعة بشكل عام وكلية الهندسة بشكل خاص، مؤكدا حرص الجامعة على السير قدما نحو التميز في جميع البرامج التي تطرحها وبما ينعكس على سمعتها الأكاديمية والبحثية والتقدم في التصنيفات العالمية، والذي حققت الجامعة فيه تقدما ملحوظا خلال الأعوام الماضية.

gnews

أحدث الأخبار

رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان سمر الحاج حسن

أخبار محلية رئيس المحكمة الدِّستورية يتسلم تقرير حالة حقوق الانسان في الأردن 2023

اليوتيوبر الأمريكي درو تالبرت

منوعات بدون دخول زبون واحد.. أمريكي يجني ثروة من "مطعم أحلامه"

خضار وفواكه

أخبار محلية 926 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

ن

طب وصحة كيف يؤثر العسل في الصحة النفسية؟

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية تعميم هام من التعليم العالي بشأن نتائج القبول في البرنامج الموازي

ىت

طب وصحة احذروا.. المربيات لذيذة لكنها خطرة للبعض

البيت الذي جرفته الأمواج

منوعات في أمريكا.. موجة تسحب منزلاً من طابقين قرب الشاطئ

غزة

فلسطين قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شرق دير البلح



 


الأكثر مشاهدة