"مؤتة" و"العلوم الماليزية" توقعان اتفاقية تعاون بحثي

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة مؤتة، اليوم السبت، اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة العلوم الماليزية (USM)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع مجالات البحث العلمي بين الجانبين.

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