"مؤتة" و"العلوم الماليزية" توقعان اتفاقية تعاون بحثي

ووقع الاتفاقية عن جامعة مؤتة نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور أمين عقل، فيما مثل الجانب الماليزي مدير المجمع الطبي في الجامعة البروفيسور شافول بحري إسماعيل، بحضور نائب عميد كلية الصيدلة في مؤتة، الدكتورة ليديا هلسه، المشرفة على تنفيذ المشاريع البحثية المشتركة.
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