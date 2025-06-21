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"مؤتة" و"العلوم الماليزية" توقعان اتفاقية تعاون بحثي

جامعة مؤتة
جامعة مؤتة
 
السبت، 21-06-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-    وقعت جامعة مؤتة، اليوم السبت، اتفاقية تعاون بحثي مع جامعة العلوم الماليزية (USM)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع مجالات البحث العلمي بين الجانبين.

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ووقع الاتفاقية عن جامعة مؤتة نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور أمين عقل، فيما مثل الجانب الماليزي مدير المجمع الطبي في الجامعة البروفيسور شافول بحري إسماعيل، بحضور نائب عميد كلية الصيدلة في مؤتة، الدكتورة ليديا هلسه، المشرفة على تنفيذ المشاريع البحثية المشتركة.

 
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