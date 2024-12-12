مؤتمرون يوصون بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإيدز

واستعرض المشاركون في مؤتمر "تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأفراد الأكثر حاجة للحماية في الأردن" الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة الإيدز، وابرزها تحقيق نسبة العلاج في المرض المقررة في البروتوكولات العالمية، وتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والذي يركز على الفحص الطوعي للمرضى دون تمييز ودون معرفة هويتهم، وتقديم الدعم اللازم للمصابين، ومتابعة المتعايشين مع المرض، مؤكدين أهمية دور قسم المشورة والفحص الطوعي للأمراض المنقولة جنسيا الذي أنشئ عام 1999.
وعلى هامش المؤتمر، اطلقت حملة "ابني" ورقة سياسات حول آليات إدماج قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وحقوقها للأشخاص ذوي الإعاقة في البروتوكولات الإجرائية والتدريبية الوطنية لمقدّمي الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وبما يسهم في تعزيز معرفة مقدمي الخدمات بخصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.
وأكد مدير مركز المعلومات والبحوث، الدكتور أيمن هلسا، ان أوراق السياسات التي قدمت في المؤتمر تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والإداري لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وبما يتماشى مع الجهود الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الى ذلك، ناقش المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني ورقة سياسات تقترح آلية قانونية تمنع استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة، وأخرى دعت الى توفير خدمات جديدة لرعاية صحة الأمومة والطفولة سيّما بعد مرور (20) عاما على إقرار تلك التعليمات، ودمج الخدمات المستحدثة ضمن منظومة التأمين الصحي.
بترا
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