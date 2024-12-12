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مؤتمرون يوصون بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإيدز

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الخميس، 12-12-2024 02:08 م
الوكيل الإخباري-   دعت ورقة سياسات الى تشكيل لجنة وطنية تنسيقية للإيدز لتنسيق جهود الحدّ من انتشار هذا المرض والتقليل منه بحلول 2030، وتعزيز الوعي المجتمعي بسبل الوقاية منه، وتعزيز استجابة شاملة ووطنية للتحديات المرتبطة بالمرض، من خلال الاستمرار بالكشف عن حالات الإصابة، وتعزيز البرامج الوقائية لتقليل الوفيات وتحسين جودة حياة المتعايشين مع الفيروس وزيادة الدعم المقدّم لرعاية صحية شاملة.اضافة اعلان


واستعرض المشاركون في مؤتمر "تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأفراد الأكثر حاجة للحماية في الأردن" الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة الإيدز، وابرزها تحقيق نسبة العلاج في المرض المقررة في البروتوكولات العالمية، وتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والذي يركز على الفحص الطوعي للمرضى دون تمييز ودون معرفة هويتهم، وتقديم الدعم اللازم للمصابين، ومتابعة المتعايشين مع المرض، مؤكدين أهمية دور قسم المشورة والفحص الطوعي للأمراض المنقولة جنسيا الذي أنشئ عام 1999.

وعلى هامش المؤتمر، اطلقت حملة "ابني" ورقة سياسات حول آليات إدماج قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وحقوقها للأشخاص ذوي الإعاقة في البروتوكولات الإجرائية والتدريبية الوطنية لمقدّمي الخدمات الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية، وبما يسهم في تعزيز معرفة مقدمي الخدمات بخصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.

وأكد مدير مركز المعلومات والبحوث، الدكتور أيمن هلسا، ان أوراق السياسات التي قدمت في المؤتمر تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والإداري لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وبما يتماشى مع الجهود الحكومية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الى ذلك، ناقش المشاركون في المؤتمر الذي نظمه مركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك الحسين، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني ورقة سياسات تقترح آلية قانونية تمنع استئصال أرحام الإناث ذوات الإعاقة، وأخرى دعت الى توفير خدمات جديدة لرعاية صحة الأمومة والطفولة سيّما بعد مرور (20) عاما على إقرار تلك التعليمات، ودمج الخدمات المستحدثة ضمن منظومة التأمين الصحي.

بترا
 
gnews

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