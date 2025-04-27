مؤتمر الأورام يوصي بتوفير فحوصات طبية مبكرة بأسعار معقولة أو مجانا

الوكيل الإخباري- أوصى المؤتمر الدولي 26 لجمعية الأورام، بضرورة استمرار حملات التوعية بمرض السرطان وأهمية الكشف المستمر والمبكر عن المرض.

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وقال رئيس الجمعية والمؤتمر ، أمين عام الرابطة العربية لمكافحة السرطان الدكتور سامي الخطيب، إن المؤتمر اكد أهمية تعزيز الفحوصات الطبية المبكرة وتوفيرها بأسعار معقولة أو بشكل مجاني، ولا سيما في المناطق النائية.



ودعا المؤتمر إلى نشر الوعي بأنماط الحياة الصحية من خلال التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة والابتعاد عن العادات الضارة مثل التدخين، مشددا على ضرورة تمكين المرضى والناجين من السرطان للمشاركة في جهود التوعية ونقل تجاربهم إلى الآخرين مع إشراك الإعلام بشكل فعال في نشر المعلومات العلمية الموثوقة حول الوقاية والعلاج.



كما أوصى بتشجيع الشركات على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية من خلال دعم حملات التوعية وتوفير الفحوصات المجانية لموظفيها، إضافة إلى إطلاق مبادرات رياضية وصحية مثل الماراثونات والأنشطة المجتمعية لتعزيز الوعي وجمع التبرعات لدعم المرضى.



واكد المؤتمر أهمية دعم البحث العلمي في مجال علاجات السرطان والوقاية منه وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم عبر مجموعات الدعم وبرامج التوعية، ودمج التوعية بالسرطان في المناهج الدراسية لضمان وصول المعلومات للأجيال المقبلة والتشجيع على تلقي برامج التطعيم الوقائية مثل لقاح HPV ولقاح التهاب الكبد B.



وأشار رئيس اللجنة العلمية لجمعية الأورام الأردنية، الدكتور هاني الطعاني، أن الجمعية تواصل التزامها بالنهج العلمي والتقدم المستمر في خدمة مرضى الأورام.



وأشار إلى أن مجال الأورام وعلومها شهد تطورا كبيرا في الإنجازات العلمية والتقنية خلال العقود الماضية، مما انعكس إيجابا على دقة التشخيص وتقديم حلول علاجية فعالة للأطباء المعالجين.