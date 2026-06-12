مؤتمر التطوير السياحي والثقافي يفتح آفاق الزرقاء على خارطة السياحة العالمية

ونظم المؤتمر، اتحاد المؤرخين، والجامعة الهاشمية، ووزارتا الثقافة والسياحة، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، وجمعية أدلاء السياح الأردنيين، ونقابة الصحفيين في الزرقاء، إلى جانب عدد من المؤسسات الثقافية والمجتمعية.
وأكد راعي المؤتمر الوزير الأسبق طه الهباهبه، أهمية المؤتمرات العلمية في إنتاج مخرجات تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما ينسجم مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم المعرفة وتمكين المجتمعات المحلية وخلق فرص العمل.
وأشار رئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر الباحث الدكتور محمد وهيب إلى أن الزرقاء تدخل مرحلة جديدة من الاستثمار في تاريخها العريق، مع قرب إطلاق عشرة مسارات سياحية جديدة بالتعاون مع وزارة السياحة، لتعزيز مكانة المحافظة على خارطة السياحة المحلية والعالمية.
وأوضح، أن الزرقاء تحتضن اكتشافات ذات قيمة إنسانية وتاريخية كبيرة، أبرزها مسار الإنسان الأول الذي أثبتت الدراسات الميدانية ظهوره في وادي الزرقاء قبل نحو مليونين ونصف المليون عام، وصولاً إلى مرحلة الإنسان المستقر التي تجسدت آثارها في عين غزال.
وبين وهيب، أن المحافظة شهدت أيضاً اكتشاف مستحاثات نادرة عالمياً، من بينها طائر فيلادلفيا في مناجم فوسفات الرصيفة، الذي يعود إلى نحو سبعين مليون عام، إضافة إلى توثيق 130 مصيدة من مصائد العالم القديم في بادية الزرقاء، والعمل على تطوير مسار سياحي خاص بها ضمن سياحة مثلث الصيد.
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