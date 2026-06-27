مؤتمر التغير المناخي يوصي بتعزيز النقل الكهربائي والمدن الذكية

وبحثت جلسات المؤتمر مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والنقل المستدام والمدن منخفضة الانبعاثات، وسط تأكيدات على ضرورة الانتقال من إدارة المخاطر المناخية إلى سياسات التحول التنموي الشامل.
وشهد المؤتمر جلسة متخصصة بعنوان "التنقل الكهربائي واقع اليوم وفرص الغد" ناقشت واقع التحول نحو النقل الكهربائي في الأردن والمنطقة العربية، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية لمحطات الشحن، والتشريعات الناظمة، إضافة إلى فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بوصفه أحد أبرز أدوات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.
-
أخبار متعلقة
-
"مكاتب السياحة": جهود الوزارة والهيئة بفعاليات كأس العالم عززت حضور الأردن عالمياً
-
البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية
-
تنويه هام بخصوص مباراة النشامى والأرجنتين
-
بيان صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
-
بنك الملابس ينهي فعالية الصالة المتنقلة في الرويشد
-
اجتماع موسّع في جرش لمتابعة الاستعدادات لفعالية دعم المنتخب الوطني
-
بلدية الطيبة تنفذ حملة بيئية في "دير السعنة"
-
عروض "أيام الفيلم الباكستاني" تنطلق الخميس