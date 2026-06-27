مؤتمر التغير المناخي يوصي بتعزيز النقل الكهربائي والمدن الذكية

الوكيل الإخباري- اختتمت في العاصمة عمان اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، تحت شعار "التكامل الوطني في العمل المناخي: من التكيف إلى التحول"، بمشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وإقليمية ودولية وقطاع خاص.

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وبحثت جلسات المؤتمر مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والنقل المستدام والمدن منخفضة الانبعاثات، وسط تأكيدات على ضرورة الانتقال من إدارة المخاطر المناخية إلى سياسات التحول التنموي الشامل.