السبت 2026-06-27 07:27 م

مؤتمر التغير المناخي يوصي بتعزيز النقل الكهربائي والمدن الذكية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 27-06-2026 07:11 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في العاصمة عمان اليوم السبت، أعمال المؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر، تحت شعار "التكامل الوطني في العمل المناخي: من التكيف إلى التحول"، بمشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وإقليمية ودولية وقطاع خاص.

اضافة اعلان


وبحثت جلسات المؤتمر مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والنقل المستدام والمدن منخفضة الانبعاثات، وسط تأكيدات على ضرورة الانتقال من إدارة المخاطر المناخية إلى سياسات التحول التنموي الشامل.


وشهد المؤتمر جلسة متخصصة بعنوان "التنقل الكهربائي واقع اليوم وفرص الغد" ناقشت واقع التحول نحو النقل الكهربائي في الأردن والمنطقة العربية، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية لمحطات الشحن، والتشريعات الناظمة، إضافة إلى فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بوصفه أحد أبرز أدوات خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وقف ضخ المياه

أخبار محلية وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء

جمعية وكلاء السياحة والسفر

أخبار محلية "مكاتب السياحة": جهود الوزارة والهيئة بفعاليات كأس العالم عززت حضور الأردن عالمياً

العاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر التغير المناخي يوصي بتعزيز النقل الكهربائي والمدن الذكية

عملة أردنية فئة 50 دينارا

اقتصاد محلي ارتفاع فاتورة المتقاعدين في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

عربي ودولي زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شرق أفغانستان

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

عربي ودولي الأمم المتحدة تقدّر بأن نحو 6.8 ملايين شخص ربّما تأثروا بزلزالي فنزويلا

البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية

أخبار محلية البيت الأردني في تكساس يواصل فعالياته الترويجية والثقافية

العين القرالة يؤكد أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي

شؤون برلمانية العين القرالة يؤكد أهمية تطوير تشريعات عصرية تنظم الفضاء الرقمي



 
 






الأكثر مشاهدة

 