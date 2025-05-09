مؤتمر بجامعة آل البيت يوصي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية

وأكدو أهمية إدراج مساقات متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الجامعية، داعيين إلى سنّ تشريعات تواكب هذا التطور.
وفي بيان صادر عن الجامعة اليوم، قالت إن المؤتمر الذي افتُتح برعاية من رئيس الوزراء جاء في إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها القانونية والمجتمعية.
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