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مؤتمر بجامعة آل البيت يوصي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية

شعار جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
 
الجمعة، 09-05-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-   أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث لكلية الحقوق الذي أقيم في جامعة آل البيت بعنوان " رؤية قانونية نحو مستقبل مستدام" بمشاركة واسعة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين من عدة دول عربية، بالإضافة إلى الأردن، بضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة واحترام حقوق الإنسان وكرامته في ظل التحوّل الرقمي.

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وأكدو أهمية إدراج مساقات متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الجامعية، داعيين إلى سنّ تشريعات تواكب هذا التطور.


وفي بيان صادر عن الجامعة اليوم، قالت إن المؤتمر الذي افتُتح برعاية من رئيس الوزراء جاء في إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وانعكاساتها القانونية والمجتمعية.

 
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