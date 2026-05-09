مؤتمر تربوي يدعو لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم

الوكيل الإخباري- أكد المؤتمر العلمي السنوي 12 للجمعية الأردنية للعلوم التربوية، في ختام أعماله في الجامعة الأردنية، ضرورة زيادة الاهتمام بالتحول الرقمي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية والعملية التعليمية والإدارة التربوية، والتوسع في البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، دعا المشاركون خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع الجامعة الأردنية، إلى تفعيل القواعد والمنظومات الإدارية التربوية لمواجهة سلوك "اللاتهذيب" والتصدي للسمية الإدارية في المؤسسات التعليمية، واعتمادها كمرجعية تنظيمية رسمية لتوجيه ممارسات جميع العاملين، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات مهنة التعليم.