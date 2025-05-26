مؤتمر حكومي في الطفيلة لإعلان قرارات مجلس الوزراء

ويستعرض المومني خلال المؤتمر أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، إلى جانب عرض الرؤية التنموية الخاصة بمحافظة الطفيلة، في إطار الجهود الحكومية لتكريس نهج العمل الميداني والشراكة مع المجتمعات المحلية في تحديد الأولويات التنموية والخدمية.
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