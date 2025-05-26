الإثنين 2025-05-26 01:29 م
 

مؤتمر حكومي في الطفيلة لإعلان قرارات مجلس الوزراء

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
 
الإثنين، 26-05-2025 01:22 م
الوكيل الإخباري-  يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين عند الساعة 1:30 ظهراً، في جامعة الطفيلة التقنية، وذلك عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة الطفيلة.اضافة اعلان


ويستعرض المومني خلال المؤتمر أبرز القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، إلى جانب عرض الرؤية التنموية الخاصة بمحافظة الطفيلة، في إطار الجهود الحكومية لتكريس نهج العمل الميداني والشراكة مع المجتمعات المحلية في تحديد الأولويات التنموية والخدمية.
 
gnews

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