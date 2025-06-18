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مؤتمر حل الدولتين: الأحداث الراهنة تؤكد هشاشة الوضع في المنطقة

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 12:47 م

الوكيل الإخباري- أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين عن قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق المؤتمر.

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وأكد بيان صدر عن الرئاسة المشتركة (السعودية وفرنسا) وعن رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر: (الأردن، البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية)، أن التطورات الأخيرة تعكس هشاشة الوضع بالمنطقة، والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.

 

وأشارت الرئاسة إلى التزامها الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن الرؤساء المشتركين لمجموعات العمل سيعلنون عن موعد انعقاد مداولات المؤتمر المستمرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من إسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومُنسَّقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.


وشددت على أهمية مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة، مؤكدة استمرار دعمها غير المتزعزع لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.

 
gnews

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