مؤتمر حل الدولتين: الأحداث الراهنة تؤكد هشاشة الوضع في المنطقة

الوكيل الإخباري- أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين عن قلقها العميق إزاء التصعيد المستمر والتطورات الأخيرة التي استدعت تعليق المؤتمر.

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وأكد بيان صدر عن الرئاسة المشتركة (السعودية وفرنسا) وعن رؤساء مجموعات العمل التابعة للمؤتمر: (الأردن، البرازيل، كندا، مصر، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، النرويج، قطر، السنغال، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية)، أن التطورات الأخيرة تعكس هشاشة الوضع بالمنطقة، والحاجة الملحة إلى استعادة الهدوء، واحترام القانون الدولي، وتعزيز العمل الدبلوماسي.

وأشارت الرئاسة إلى التزامها الكامل بأهداف المؤتمر وضمان استمرار أعماله وتحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن الرؤساء المشتركين لمجموعات العمل سيعلنون عن موعد انعقاد مداولات المؤتمر المستمرة في القريب العاجل، وذلك للاستفادة من إسهامات مجموعات العمل للوصول لالتزامات دولية واضحة ومُنسَّقة تعكس عزمنا تطبيق حل الدولتين.