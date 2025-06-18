مؤتمر حل الدولتين: الأحداث الراهنة تؤكد هشاشة الوضع في المنطقة

وشددت على أهمية مضاعفة الجهود الداعية لاحترام القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وتعزيز السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب المنطقة، مؤكدة استمرار دعمها غير المتزعزع لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع الدول في المنطقة.
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