مؤتمر رابطة علماء الأردن يوصي بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

وناقش المؤتمر الذي اختتمت أعمالة اخيرا، قضايا الشباب والتحديات التي تواجههم وحلولها والتجارب الرائدة في معالجة قضاياهم مع الرؤى المستقبلية لواقعهم وأدوارهم النهضوية، من خلال 6 محاور رئيسية شملت 9 جلسات علمية وجاهية في مقر الجامعة مع ورشتين تدريبين، وجلستين افتراضيتين عبر منصة زوم، وعرض خلال المؤتمر 55 بحثا لـ82 باحثا من 10 دول.
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