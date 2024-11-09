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مؤتمر رابطة علماء الأردن يوصي بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 09-11-2024 04:45 م

الوكيل الإخباري-    أوصى المؤتمر الختامي لرابطة علماء الأردن الذي نظمته كلية الشريعة في جامعة مؤتة تحت عنوان "الشباب المسلم في عالم متغير"، بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب، وتأسيس هيئة متخصصة تعنى بالإعلام الموجه إلى فئة الشباب؛ ومنح الشباب فرصة النهوض بأنفسهم وإقامة مشاريعهم الاستثمارية.

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وناقش المؤتمر الذي اختتمت أعمالة اخيرا، قضايا الشباب والتحديات التي تواجههم وحلولها والتجارب الرائدة في معالجة قضاياهم مع الرؤى المستقبلية لواقعهم وأدوارهم النهضوية، من خلال 6 محاور رئيسية شملت 9 جلسات علمية وجاهية في مقر الجامعة مع ورشتين تدريبين، وجلستين افتراضيتين عبر منصة زوم، وعرض خلال المؤتمر 55 بحثا لـ82 باحثا من 10 دول.

 
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