مؤتمر رابطة علماء الأردن يوصي بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب

الوكيل الإخباري- أوصى المؤتمر الختامي لرابطة علماء الأردن الذي نظمته كلية الشريعة في جامعة مؤتة تحت عنوان "الشباب المسلم في عالم متغير"، بتعزيز ثقافة الحوار بين الشباب، وتأسيس هيئة متخصصة تعنى بالإعلام الموجه إلى فئة الشباب؛ ومنح الشباب فرصة النهوض بأنفسهم وإقامة مشاريعهم الاستثمارية.

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