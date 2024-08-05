مؤتمر صحفي حكومي اليوم الثلاثاء

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي، ويستضيف المسؤولين للحديث مع وسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2024-2028) والمخرجات المتوقعة منها، وترابطها برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة للحديث عن أبرز المشاريع والمنجزات في النقل بشتى أنماطه البرية والبحرية والجوية، وأزمة البحر الأحمر والحلول المقترحة لتجاوزها.
ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.
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