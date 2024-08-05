مؤتمر صحفي حكومي اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تعقد وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة 11 من صباح يوم غد الثلاثاء بعنوان "قطاع النقل في الأردن الواقع والتحديات".



ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته وزارة الاتصال الحكومي، ويستضيف المسؤولين للحديث مع وسائل الإعلام حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتمحور اللقاء حول استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2024-2028) والمخرجات المتوقعة منها، وترابطها برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة للحديث عن أبرز المشاريع والمنجزات في النقل بشتى أنماطه البرية والبحرية والجوية، وأزمة البحر الأحمر والحلول المقترحة لتجاوزها.