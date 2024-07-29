مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

ويأتي اللقاء، في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في جميع المجالات والمهام والمسؤوليات المناطة بها لتحقيق الأهداف المرتبطة بمحاور عملها المتعلقة بالإدارة والتنمية والأمن.
ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.
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