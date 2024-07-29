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مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
الإثنين، 29-07-2024 05:35 م

 

 الوكيل الإخباري - يعقد وزيرا الداخلية مازن الفراية، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بعنوان "الأمن والاستقرار ركيزتان في بناء الدولة".


ويأتي اللقاء، في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


ويتمحور اللقاء حول الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في جميع المجالات والمهام والمسؤوليات المناطة بها لتحقيق الأهداف المرتبطة بمحاور عملها المتعلقة بالإدارة والتنمية والأمن.


ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.

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