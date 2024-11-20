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مؤتمر صحفي حول الأثر التشريعي لقانون الجرائم الالكترونية الأحد المقبل

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أرشيفية
الأربعاء، 20-11-2024 02:33 م
الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني لحقوق الإنسان، عن مؤتمر صحفي لإطلاق مخرجات وتوصيات متعلقة بتقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الالكترونية وتطبيقاته رقم 17 لسنة 2023، وذلك يوم الأحد 24 تشرين الثاني، في مقره بعمان.اضافة اعلان


ويأتي انعقاد المؤتمر انطلاقا من صلاحيات وولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان التي حددها قانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
 
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