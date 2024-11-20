مؤتمر صحفي حول الأثر التشريعي لقانون الجرائم الالكترونية الأحد المقبل

ويأتي انعقاد المؤتمر انطلاقا من صلاحيات وولاية المركز الوطني لحقوق الإنسان التي حددها قانونه رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
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