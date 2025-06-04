الأربعاء 2025-06-04 10:15 ص
 

مؤتمر صحفي ظهر اليوم لمدرب "النشامى" ونظيره العُماني

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-06-2025 08:23 ص
الوكيل الإخباري- يُعقد عند الثانية عشرة والنصف -بتوقيت سلطنة عُمان- ظهر اليوم 4 حزيران، في قاعة المؤتمرات التابعة لستاد مجمع السلطان قابوس الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخبنا الوطني ونظيره العماني.اضافة اعلان


ويعقد المؤتمر قبل أن يجري منتخب النشامى تدريبه الرسمي عند الثامنة مساء على ملعب اللقاء، بحضور وسائل الإعلام.

ويواجه النشامى أصحاب الأرض عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء الخميس 5 حزيران على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.

وتضم قائمة المنتخب 29 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، يزن النعيمات.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع إنتاج "أوبك+" ومخاوف الرسوم الجمركية

ا

أخبار محلية "نقابة الكهرباء": تدريب 670 موظفا في أساسيات العمل النقابي والحقوق العمالية

ا

عربي ودولي كندا.. حرائق الغابات تلتهم 400 منزل وتجبر الآلاف على النزوح

ل

عربي ودولي خامنئي يرد على واشنطن: لن نتخلى عن التخصيب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن فتح باب القبول الموحد للطلبة الوافدين

الشهيد الطيار معاذ الكساسبة

أخبار محلية السويد تبدأ محاكمة أحد المتورّطين في جريمة إحراق الشهيد الكساسبة

تعبيرية

أخبار محلية الجيش يفتح باب التجنيد لحملة الثانوية العامة .. تفاصيل

تعبيرية

فلسطين إصابة 3 جنود إسرائيليين في جباليا إثر استهدافهم بطائرة مسيّرة تابعة للقسام



 
 





الأكثر مشاهدة