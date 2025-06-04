مؤتمر صحفي ظهر اليوم لمدرب "النشامى" ونظيره العُماني

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الوكيل الإخباري- يُعقد عند الثانية عشرة والنصف -بتوقيت سلطنة عُمان- ظهر اليوم 4 حزيران، في قاعة المؤتمرات التابعة لستاد مجمع السلطان قابوس الدولي، المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخبنا الوطني ونظيره العماني. اضافة اعلان





ويعقد المؤتمر قبل أن يجري منتخب النشامى تدريبه الرسمي عند الثامنة مساء على ملعب اللقاء، بحضور وسائل الإعلام.



ويواجه النشامى أصحاب الأرض عند السابعة -بتوقيت الأردن- مساء الخميس 5 حزيران على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026.



وتضم قائمة المنتخب 29 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية، محمد العمواسي، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، يزن العرب، هادي الحوراني، سليم عبيد، حسام أبو الذهب، محمد أبو النادي، أدهم القريشي، أحمد عساف، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، عامر جاموس، محمد الداوود، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، علي علوان، محمود مرضي، مهند سمرين، محمد أبو زريق، علي العزايزة، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، يزن النعيمات.



