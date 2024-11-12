مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء في إربد

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة إربد اليوم، وذلك قرابة الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة الحسن الرياضية.

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