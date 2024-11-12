مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء في إربد

ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة إربد، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس، وتفاصيل رؤية إربد التنموية التي كانت محور نقاشات المجلس مع الهيئات المنتخبة في إربد.
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