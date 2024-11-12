 
الثلاثاء 2024-11-12 01:52 م
 

مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء في إربد

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رئاسة الوزراء
الثلاثاء، 12-11-2024 01:13 م

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة إربد اليوم، وذلك قرابة الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة الحسن الرياضية.

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‏ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة إربد، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس، وتفاصيل رؤية إربد التنموية التي كانت محور نقاشات المجلس مع الهيئات المنتخبة في إربد.

 
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