مؤتمر صحفي للحكومة الساعة الواحدة ظهراً

11:25 ص

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الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، في دار رئاسة الوزراء، للحديث عن أهم قرارات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الآن. اضافة اعلان



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على الصحفيين الراغبين بتغطية المؤتمر الحضور قبل نصف ساعة من موعد انعقاد المؤتمر، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.