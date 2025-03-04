مؤتمر صحفي للحكومة الساعة الواحدة ظهراً

على الصحفيين الراغبين بتغطية المؤتمر الحضور قبل نصف ساعة من موعد انعقاد المؤتمر، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أيّ من وسائل الإعلام.
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