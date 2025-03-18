 
الثلاثاء 2025-03-18 01:07 م
 

مؤتمر صحفي للحكومة الساعة الواحدة والنصف ظهراً

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 18-03-2025 01:02 م
الوكيل الإخباري - يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة ‎مأدبا، وذلك قرابة الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب. اضافة اعلان


ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة مأدبا، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس.

على الصحفيين الراغبين بحضور المؤتمر الصحفي التواجد قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، وإبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية حمار يتسبب بأزمة سير في أبو نصير

ا

أخبار محلية مؤتمر صحفي للحكومة الساعة الواحدة والنصف ظهراً

بل

منوعات كيف نميز بين الأرز المزيف والطبيعي؟

أرشيفية لعناصر من حماس في غزة

فلسطين حماس تعلن أسماء قياديين استشهدوا بضربات إسرائيلية على غزة

نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة

أخبار محلية حركة عبور قوية للشاحنات عبر مركز حدود جابر

مؤسسة التدريب المهني

أخبار محلية وزير العمل: مؤسسة التدريب المهني تتمتع بالمرونة الكاملة في تطبيق برامجها

نمن

منوعات انفجار الوسادة الهوائية بسبب صوت مدفع الإفطار في قطر - فيديو

ن

فلسطين أنباء عن مقتل أسير إسرائيلي وإصابة اثنين جراء القصف على غزة



 
 




الأكثر مشاهدة