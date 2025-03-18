مؤتمر صحفي للحكومة الساعة الواحدة والنصف ظهراً

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الوكيل الإخباري - يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة ‎مأدبا، وذلك قرابة الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب. اضافة اعلان





ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة مأدبا، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس.



على الصحفيين الراغبين بحضور المؤتمر الصحفي التواجد قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، وإبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.