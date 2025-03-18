مؤتمر صحفي للحكومة الساعة الواحدة والنصف ظهراً

ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة مأدبا، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس.
على الصحفيين الراغبين بحضور المؤتمر الصحفي التواجد قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، وإبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
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