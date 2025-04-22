الثلاثاء 2025-04-22 11:55 ص
 

مؤتمر صحفي للحكومة الساعة 12 ظهراً

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محمد المومني
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:44 ص

الوكيل الإخباري - يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة ‎عجلون، وذلك قرابة الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء.

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ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة عجلون، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس.

 
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