مؤتمر صحفي للحكومة عقب أولى جلسات مجلس الوزراء بالمحافظات

ويأتي المؤتمر الصِّحفي للحديث عن مُجريات جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في محافظة الكرك، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس.
وعلى الصحفيين الرَّاغبين بحضور المؤتمر الصَّحفي التَّواجد قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، وإبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أيٍّ من وسائل الإعلام.
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