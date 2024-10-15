مؤتمر صحفي للحكومة عقب أولى جلسات مجلس الوزراء بالمحافظات

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة الدكتور محمَّد المومني، مؤتمراً صحفيَّاً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة الكرك اليوم، وذلك قُرابة السَّاعة الثَّانية من بعد ظهر اليوم الثُّلاثاء، في مبنى مديريَّة شباب الكرك.

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‏ويأتي المؤتمر الصِّحفي للحديث عن مُجريات جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم في محافظة الكرك، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس.