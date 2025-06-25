مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في البلقاء

11:40 ص

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الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة البلقاء، وذلك قرابة الساعة 12:30 من ظهر اليوم الأربعاء، في جامعة البلقاء التطبيقية. اضافة اعلان





ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة.

