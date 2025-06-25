مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في البلقاء

ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين اعتباراً من العام الجامعي المقبل
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غدٍ الخميس
-
فلس الريف زوّد 238 موقعا ومنزلا بالكهرباء الشهر الحالي بكلفة 542 ألف دينار
-
رئيس الوزراء: 7 مدارس جديدة سيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد
-
ظروف صعبة وتمييز وتحرش .. تقرير يرصد معاناة العاملات في السكرتاريا
-
رئيس الوزراء: لن نكون طرفًا في صراعات المنطقة.. وأمن الأردن فوق كل اعتبار
-
مداهمة في الزرقاء تنتهي بتوقيف معذّب قطط داخل منزله شهرا
-
هام من وحدة الجرائم الإلكترونية لكل مستخدمي برامج المحادثات