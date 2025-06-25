الأربعاء 2025-06-25 12:34 م
 

مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في البلقاء

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
 
الأربعاء، 25-06-2025 11:40 ص
الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة البلقاء، وذلك قرابة الساعة 12:30 من ظهر اليوم الأربعاء، في جامعة البلقاء التطبيقية.اضافة اعلان


ويأتي المؤتمر الصحفي للإعلان عن أبرز قرارات مجلس الوزراء، وعرض الرؤية التنموية للمحافظة.
 
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