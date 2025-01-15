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مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في معان

المومني
محمد المومني
الأربعاء، 15-01-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة معان، وذلك قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء، في كلية معان الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

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ويأتي المؤتمر الصحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حالياً في محافظة معان، والإعلان عن أبرز قرارات المجلس، وعرض رؤية الحكومة التنموية للمحافظة.

 
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