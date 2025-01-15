مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في معان

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة معان، وذلك قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء، في كلية معان الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

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