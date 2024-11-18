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مؤتمر صحفي لوزير الطاقة لإعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
الإثنين، 18-11-2024 06:15 م

الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، في تمام الثالثة والنصف من عصر يوم غد الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.

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ويأتي المؤتمر لتسليط الضوء على جهود الحكومة في تنفيذ عمليات التنقيب في حقل الريشة، بهدف زيادة ورفع القدرات الإنتاجية للحقل، وإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في الحقل ذاته.

 
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