مؤتمر صحفي لوزير الطاقة لإعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، في تمام الثالثة والنصف من عصر يوم غد الثلاثاء في وزارة الاتصال الحكومي.

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