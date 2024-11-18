مؤتمر صحفي لوزير الطاقة لإعلان نتائج دراسة احتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة

ويأتي المؤتمر لتسليط الضوء على جهود الحكومة في تنفيذ عمليات التنقيب في حقل الريشة، بهدف زيادة ورفع القدرات الإنتاجية للحقل، وإعلان نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في الحقل ذاته.
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