مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية" بمناسبة عيدها الذهبي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس دائرة المكتبة الوطنية "ذاكرة الوطن"، في هذا الصرح الذي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني ببنائه، يشكل عنوانًا وطنيًا من عناوين الإنجاز التي تعزز هويتنا الناجزة، ويدوِّن سرديتنا الوطنية برواية ولسان أهلها.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المكتبة الوطنية، اليوم السبت، في قاعتها الرئيسة، للإعلان عن فعالياتها بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها، شارك به مديرها العام الدكتور نضال العياصرة، وحضره المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.