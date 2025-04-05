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مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية" بمناسبة عيدها الذهبي

مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية"
مؤتمر صحفي يعلن عن فعاليات "المكتبة الوطنية"
 
السبت، 05-04-2025 06:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة أن الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس دائرة المكتبة الوطنية "ذاكرة الوطن"، في هذا الصرح الذي أمر جلالة الملك عبد الله الثاني ببنائه، يشكل عنوانًا وطنيًا من عناوين الإنجاز التي تعزز هويتنا الناجزة، ويدوِّن سرديتنا الوطنية برواية ولسان أهلها.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المكتبة الوطنية، اليوم السبت، في قاعتها الرئيسة، للإعلان عن فعالياتها بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسها، شارك به مديرها العام الدكتور نضال العياصرة، وحضره المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.


وقال الرواشدة إن الاحتفال باليوبيل الذهبي لدائرة المكتبة الوطنية، التي تضم في أروقتها كنوزًا لا تُقدَّر بثمن، يمثل مراجعة لمسيرة وطنية طويلة، حملت في طياتها صفحات من القصص والحكايات التي سجلها الرواد الأوائل، نقشوا حروفها على لبنات البناء، ليكون صرحًا شامخًا، وذاكرةً نابضةً بالحياة، تربط بين الماضي والحاضر، لتستشرف المستقبل.

 
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