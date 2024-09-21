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مؤتمر لإدماج الخريجين في سوق العمل

المركز الثقافي
المركز الثقافي
السبت، 21-09-2024 05:21 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت اليوم السبت، في المركز الثقافي، فعاليات مؤتمر الخريجين الأردني لعام 2024 في نسخته الخامسة، والذي نظم من قبل مؤسسة "بادر وساهم" المتخصصة بتأهيل الخريجين لسوق العمل.

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يقدم المؤتمر هذا العام مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية لأكثر من 500 طالب وخريج .

 
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