مؤسسات تنظم فعاليات وأنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسات حكومية، اليوم الأحد، مجموعة أنشطة وبرامج بهدف تمكين الشباب، تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، تطوير المهارات التعليمية والبحثية، ونشر التوعية الاجتماعية والصحية.

ففي إربد، بحث مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، الدكتور زياد الجراح، خلال الاجتماع الثاني لمجلس التطوير التربوي، بحضور رؤساء المجالس التربوية، قضايا إدارية وفنية متعلقة باحتياجات المدارس والمديرية، وسبل الحد من ظاهرة غياب الطلبة، إضافة إلى ملف مبادرة "لمدرستي أنتمي"، وبرنامج التدخلات العلاجية.



وأكد الجراح أهمية المجالس التربوية ودور المجتمع المحلي كشركاء أساسيين في دعم منظومة التعليم وتحقيق أهدافها.



وتضمن الاجتماع انتخاب رئيس مجلس التطوير التربوي، حيث جرى اختيار مصطفى النمرات رئيساً للمجلس بالتزكية، إضافة إلى الإعلان عن إطلاق مسابقة أفضل مجلس تربوي على مستوى المديرية خلال الفصل الدراسي الثاني، بمبادرة من قسم الإشراف التربوي.



ورعى مدير التربية والتعليم للواء الكورة سهل عبيدات فعاليات افتتاح الجدران التفاعلية والاحتفال بيوم اللغة العربية في مدرسة فاطمة بنت أسد الأساسية المختلطة ومديرتها ختام خطاطبة.



وتضمنت الفعالية افتتاح الجدران التفاعلية التي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلبة، تسهم في تعزيز التعلم النشط وتنمية المهارات الإبداعية لديهم.



واشتملت الفعاليات على فقرات تربوية وثقافية احتفاءً باللغة العربية، قدّمها الطلبة بأسلوب عكس اهتمام المدرسة بلغة الضاد ومكانتها، وأبرز دورها في ترسيخ الهوية الثقافية وتعزيز القيم اللغوية لدى الطلبة.



ونفذت كوادر قسم البيئة في بلدية الوسطية أعمالًا ميدانية شملت حرث الجزيرة الوسطية على امتداد شارع الستين، في إطار جهود البلدية الرامية إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز المظهر الجمالي للمنطقة.



وتضمنت الأعمال إزالة الأنقاض والمخلفات، إلى جانب تقنيب الأشجار وتمشيط التربة، تمهيدًا لأعمال الزراعة، بما يسهم في إبراز المشهد الحضري للشارع ورفع مستوى السلامة العامة.



ونظم مركز شباب الوسطية، ورشة توعوية حول دور وواجبات جهاز الأمن العام، بمشاركة 30 يافعا من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية 12–15 عاما.



وتناول المدربان جهاد ردايدة ومحمد مهيدات خلال الورشة الدور المحوري الذي يقوم به جهاز الأمن العام في حفظ الأمن والنظام، وحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب واجباته الإنسانية والاجتماعية في خدمة المواطنين، وتعزيز سيادة القانون، ونشر ثقافة احترام الأنظمة والتعليمات.



ونظمت بلدية غرب إربد، محاضرة توعوية حول قانون السير المعدل ونظام النقاط المرورية، بالتنسيق مع مركز أمن كفريوبا.



وتناول مندوب المعهد المروري الأردني الملازم أول محمد رحاحلة، و الملازم أول عماد الخرنوبي من الشرطة المجتمعية في مركز أمن كفريوبا، أبرز التعديلات على قانون السير، وشرح نظام النقاط المرورية وآلية احتسابها والإجراءات المترتبة عليها.



واستعرضت المحاضرة أنواع المخالفات والغرامات، والمخالفات الجسيمة التي تشكل خطرا على السلامة العامة، مع التأكيد على أن الالتزام بقانون السير يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث.



وافتتح مدير تربية لواء الكورة، سهل عبيدات، دورة "القيادة التعليمية المحدثة" والتي تستهدف مديري ومديرات المدارس والمساعدين والمشرفين التربويين.



وأكد عبيدات أهمية هذه الدورة في تطوير مهارات الإدارة والانتقال من المفهوم التقليدي للإدارة إلى القيادة المبدعة و إثراء الخبرات التعليمية للمتدربين لما تحتويه من محاور ومعلومات مهمة من شأنها الارتقاء بالمتدربين علميا ومهنيا وترفع من مركزهم الوظيفي بإشغال الوظائف القيادية في العملية التعليمية.



وعقد في محافظة جرش اليوم برئاسة المحافظ الدكتور مالك خريسات اجتماع للمجلس التنفيذي لمناقشة البرنامج الذي تم اعداده للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وذلك ترجمة لمخرجات اجتماع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بهذا الخصوص.



وأكد خريسات أن الهدف الأول هو رضى المواطن وتنفيذ شعارات "حكومة الميدان" على أرض الواقع مشدداً على أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب ردعا حقيقيا عبر تطبيق القانون بشكل صارم إلى جانب مسارين أساسيين: توعوي تثقيفي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والأمنية والدينية، وعمليات ميدانية ملموسة.



وأكد رئيس لجنة بلدية جرش محمد بني ياسين أن موضوع النفايات يشكل هاجسا للبلديات مشيرا إلى خطة إعلامية متكاملة تهدف لإشراك المواطن في تعزيز الثقافة المجتمعية وإنفاذ القانون بحيث يكون المواطن والبلدية فريقاً واحداً.



ونظّمت مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا ندوة ثقافية حول اللغة العربية، اشتملت على فقرات أدبية وثقافية متنوّعة، سلّطت الضوء على أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري والثقافي في بناء الهوية وتعزيز الانتماء.



وأكد مدير التربية، الدكتور جزاع الرفوع، أن اللغة العربية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية والثقافية، مشددًا على أهمية الاهتمام بها وتعزيز مكانتها في العملية التعليمية، بوصفها لغة القرآن الكريم ووعاء الفكر والحضارة العربية.



وأكد الرفوع أن الاحتفاء بالمتقاعدات يشكّل رسالة وفاء وتقدير لكل من قدّم وأخلص، مشيرًا إلى أن اللغة العربية كانت وستبقى ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية والثقافية، وأن المعلم كان وما يزال حجر الأساس في الحفاظ عليها ونقلها للأجيال.



وفي الرصيفة، عقدت مديرية الأوقاف امتحان الورقة الثالثة ضمن الامتحان السنوي للأئمة والواعظات لعام 2025، في قاعات مسجد عبادة بن الصامت بإسكان الملك طلال، بحضور اللجان المشرفة المختصة.



وقال مدير المديرية، الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن الامتحان شارك فيه 67 من الوعاظ والواعظات العاملون على الوظائف الدائمة والمكلفون على حساب صندوق الدعوة، من حملة الشهادات الشرعية بمختلف مستوياتها، وتشمل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.



وأوضح أن امتحان الورقة الثالثة عقد على مدار جلستين واشتمل على مواد شرعية في القرآن والتفسير والحديث والسيرة النبوية والفقه وأصول الفقه واللغة العربية، مؤكدا أهمية هذا الامتحان في الارتقاء بالمستوى العلمي والشرعي للأئمة والواعظات وتعزيز كفاءتهم العلمية والدعوية، بما ينعكس إيجابا على رسالة المسجد وخطاب المنبر.



وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تولي هذا الامتحان اهتماما خاصا لدوره في ترسيخ المنهج الوسطي، وضبط الأداء الدعوي وتحقيق الأمانة العلمية في تبليغ رسالة الإسلام.



ونظمت بلدية المزار الشمالي ندوة توعوية تحت عنوان "معنا ضد آفة المخدرات"، بحضور رئيس لجنة بلدية المزار الجديدة المهندس مهدي نصير، ومتصرف لواء المزار الشمالي الدكتور محمد الرفاعي.



وأكد نصير ضرورة تكاتف الجهود جميع في مكافحة آفة المخدرات التي تهدد أمن المجتمع و واستقراره، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الأمن العام في مكافحة هذه الآفة من خلال بث الرسائل الإعلامية والأمنية والتوعوية الهادفة للوصول إلى مجتمع آمن خالي من المخدرات.



وتضمنت الندوة التي قدمها الملازم ثاني امجد الزعبي من مديرية الامن العام، الحديث عن الآثار السلبية للمخدرات وأضرارها التي تمتد إلى الأسرة والمجتمع فضلاً عن آثارها الكبيرة على الصحة النفسية والعقلية والجسدية.



وفي عجلون، نظمت مديرية الثقافة لقاء ثقافيا تشاوريا، لبحث ترشيح لواء قصبة عجلون ليكون أحد ألوية الثقافة الأردنية لعام 2026، بمشاركة ممثلي الأندية والهيئات والمؤسسات الثقافية والجهات المعنية في المحافظة.



ويهدف اللقاء الذي أقيم في مركز عجلون الثقافي، إلى مناقشة المبادرات والأنشطة الثقافية المقترحة التي سيتم تحضيرها لغايات تعزيز ضمان أن تكون القصبة ضمن مشروع ألوية الثقافة.



وقال مدير الثقافة سامر فريحات إن هذا اللقاء يندرج ضمن نهج تشاركي تسعى إليه وزارة الثقافة لإشراك الفاعلين الثقافيين في إعداد البرامج والأنشطة الثقافية، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود لإعداد ملف متكامل يعكس غنى عجلون الثقافي وتراثها الإبداعي.



وأضاف فريحات أن ترشيح لواء قصبة عجلون يشكّل فرصة لتعزيز حضور الثقافة في المجتمع المحلي ودعم المبدعين وتنشيط الحركة الثقافية بما ينسجم مع أهداف مشروع ألوية الثقافة الأردنية.



وفي الكرك، نظم مركز شباب غور الصافي النموذجي بالتعاون مع جمعية تمكين للإرشاد النفسي نشاطًا توعويًا بعنوان "التوعية بمخاطر الإدمان" وبمشاركة عدد من الشباب من منتسبي المركز.



وقال مدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين إن هذه النشاطات تأتي ضمن خطة المديرية التي تحتوي على سلسلة من البرامج والأنشطة بالتعاون مع المراكز الشبابية المنتشرة في مختلف ألوية المحافظة بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الشباب والشابات وتمكينهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة.