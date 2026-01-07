مؤسسة الإسكان تبحث مع "جايكا" التعاون بالتنمية الحضرية المستدامة

الوكيل الإخباري- بحثت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، مع الممثل الرئيسي لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في الأردن، موريهاتا شينجو، أمس الثلاثاء، التعاون في عدد من المجالات، أبرزها تطوير البنية التحتية لمشاريع الإسكان، والطاقة المتجددة، ورفع قدرات الكوادر الفنية والإدارية.

اضافة اعلان



وأكدت العطيات أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الوكالة، والهيئات الدولية ذات الخبرة، لما لذلك من أثر إيجابي في تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة العلمية والعملية في مجالات العمل المشترك.



واستمعت العطيات، خلال اللقاء، إلى شرح موجز حول مهام الوكالة، والتي تشمل تنسيق المساعدة الرسمية للتطوير (ODA) لحكومة اليابان، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي.