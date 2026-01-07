الأربعاء 2026-01-07 01:59 ص

مؤسسة الإسكان تبحث مع "جايكا" التعاون بالتنمية الحضرية المستدامة

جانب من اللقاء
الوكيل الإخباري- بحثت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، مع الممثل الرئيسي لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في الأردن، موريهاتا شينجو، أمس الثلاثاء، التعاون في عدد من المجالات، أبرزها تطوير البنية التحتية لمشاريع الإسكان، والطاقة المتجددة، ورفع قدرات الكوادر الفنية والإدارية.

وأكدت العطيات أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الوكالة، والهيئات الدولية ذات الخبرة، لما لذلك من أثر إيجابي في تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة العلمية والعملية في مجالات العمل المشترك.


واستمعت العطيات، خلال اللقاء، إلى شرح موجز حول مهام الوكالة، والتي تشمل تنسيق المساعدة الرسمية للتطوير (ODA) لحكومة اليابان، ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية، وتعزيز التعاون الدولي.


وفي ختام اللقاء، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وبالحرص المشترك على تطوير التعاون في مجالات التنمية الحضرية المستدامة، ضمن الخطط المستقبلية وبرامج تبادل المعرفة والخبرات.

 
 


