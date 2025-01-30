مؤسسة الإسكان تجري قرعة على 79 قطعة ارض في العدنانية

الوكيل الإخباري- اعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وبمناسبة الاحتفالات بالعيد الثالث والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني عن فتح باب الاستفادة واستقبال طلبات الراغبين بالحصول على قطعة ارض سكنية مخدومة ضمن مشروع اليتيمة في العاصمة عمان، والذي يقع جنوب العاصمة والى الجنوب الغربي من قرية النقيرة ضمن لواء الموقر.

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ويبلغ عدد قطع المشروع والمخصصة للبيع بالانتفاع وبشروط ومزايا البرنامج الوطني للإسكان، 46 قطعة سكنية مخدومة بالطرق والمياه و الكهرباء وبالمواصفات التالية :