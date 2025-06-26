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مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية

نقود أردنية
نقود
 
الخميس، 26-06-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة إربد المهندس مالك عكور، إن مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد، باشرت أخيرًا بمنح قروض بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية بأنواعها ومنها "الأغنام، والأبقار والابل"، إضافة إلى منح قروض زراعية للمزارعين والأسر الريفية في القرى والألوية في محافظة إربد، وذلك منذ بداية عام 2025، وقد استفاد منها حوالي 136مقترضًا من المزارعين.

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وأضاف العكور في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قيمة القروض الممنوحة لغاية تاريخ 24 حزيران الحالي، بلغت (2061444) دينارًا، توزعت على النحو التالي: قروض بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية وبلغت قيمتها (325000 ) دينار بواقع 90 مقترضًا، ومنح قروض لمشاريع تمكين المرأة والأسر الريفية للحد من الفقر والبطالة، والتي بلغت (325000) دينار واستفاد منها 10 مقترضين.


أما عن قروض مشاريع التمويل الريفي، أشار العكور إلى أن قيمتها بلغت (203000 ) دينار، استفاد منها 55 مقترضًا، أما باقي المشاريع، فقد تركزت على استصلاح الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وبلغت قيمتها (1185000) دينار، واستفاد منها 200 مقترض.


وأكد العكور، أن المؤسسة أسهمت باستدامة القطاع الزراعي هذا العام وبشكل ملحوظ، وذلك نظراً لتأخر الموسم المطري وتدني هطول الأمطار، حيث تم منح قروض بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية؛ مما ساهم في توفر الأعلاف للمزارعين من خلال هذه القروض بسبب عدم توفر المراعي هذا الموسم، إضافة إلى تمويل مشاريع المزارعين الزراعية وعمليات التصنيع الغذائي بنسبة فائدة متدنية جدًا.


وبخصوص التحصيلات، قال إن تحصيلات فرع إربد بلغت حتى 24 حزيران الحالي، (1985788) دينارا، وما زالت المؤسسة تبذل كافة الجهود من خلال كوادر فرع إربد لإنجاز كافة المشاريع بالشكل الأمثل، لتشمل هذه القروض كافة فئات المزارعين في الريف والبادية وفي الألوية التابعة لمنطقة مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد وهي "لواء الطبية، ولواء المزار الشمالي، والوسطية، والقصبة، وبني عبيد بالإضافة الى لواء غرب اربد".

 
gnews

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