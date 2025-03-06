 
الخميس 2025-03-06 10:50 م
 

مؤسسة الإقراض الزراعي في إربد تمنح قروضاً بدون فوائد لهذه الفئة

مؤسسة الإقراض الزراعي
مؤسسة الإقراض الزراعي
 
الخميس، 06-03-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد مالك عكور، إن مؤسسة الإقراض الزراعي تسهم بعملية التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وذلك من خلال تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات العاملين في القطاع، وتقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة، كما تعمل على تحسين دخل الأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي.

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وأضاف العكور خلال حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مؤسسة الإقراض الزراعي فرع إربد، باشرت منذ مطلع العام الحالي 2025 بمنح قروض بدون فوائد لمربي الثروة الحيوانية بأنواعها ومنها، الأغنام والأبقار والإبل، ومنح قروض زراعية للمزارعين والأسر الريفية في القرى والألوية التابعة للمؤسسة في محافظة إربد.
وأشار العكور، إلى أن هذه المنح استفاد منها 138 مزارعاً، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لغاية تاريخ 5 آذار الجاري 650 ألف دينار، توزعت على شكل قروض بدون فائدة لمربي الثروة الحيوانية والتي بلغت قيمتها 95 ألف دينار، إضافة إلى قروض لمشاريع تمكين المرأة والأسر الريفية للحد من الفقر والبطالة، وبلغت قيمتها 165 ألف دينار، وقروض مشاريع التمويل الريفي والتي بلغت قيمتها 110 آلاف دينار.


وبين، أن باقي منح المشاريع، ركزت على عمليات استصلاح الأراضي الزراعية ودعم الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والتي بلغت قيمتها 280 ألف دينار، منوهاً إلى أن التحصيلات المالية للمؤسسة من المزارعين في محافظة إربد، بلغت لغاية تاريخ 6 آذار الجاري
635 ألف دينار .


وأكد العكور، بأن مؤسسة الإقراض الزراعي تبذل كافة الجهود لإنجاز جميع المشاريع بالشكل الأمثل، وحتى تشمل هذه القروض كافة فئات المزارعين في الريف والبادية وفي جميع الألوية التابعة لمحافظة إربد ومنها، ألوية: الطيبة، والمزار الشمالي، والوسطية، والقصبة، وبني عبيد وغرب إربد.

 
 
gnews

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