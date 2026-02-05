مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، شهد حفل الإطلاق حضور مدير عام المؤسسة بالوكالة رافت الصوافين ومدراء مديريات المؤسسة، إلى جانب مجموعة من المتدربين والمدربين، الذين شاركوا في زرع الأشجار وإحياء المبادرة بروح العمل الجماعي والمسؤولية الوطنية.
