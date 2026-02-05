مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة التدريب المهني، اليوم الخميس، مبادرة "غرسة وفاء" بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك ضمن فعاليات متكاملة تشمل معاهد المؤسسة في كل من جرش والرصيفة، وتأتي هذه المبادرة كرمز للتقدير والانتماء للوطن وتعزيز القيم البيئية والاجتماعية بين المتدربين.

