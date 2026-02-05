الجمعة 2026-02-06 12:00 ص

مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

الخميس، 05-02-2026 11:15 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مؤسسة التدريب المهني، اليوم الخميس، مبادرة "غرسة وفاء" بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وذلك ضمن فعاليات متكاملة تشمل معاهد المؤسسة في كل من جرش والرصيفة، وتأتي هذه المبادرة كرمز للتقدير والانتماء للوطن وتعزيز القيم البيئية والاجتماعية بين المتدربين.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، شهد حفل الإطلاق حضور مدير عام المؤسسة بالوكالة رافت الصوافين ومدراء مديريات المؤسسة، إلى جانب مجموعة من المتدربين والمدربين، الذين شاركوا في زرع الأشجار وإحياء المبادرة بروح العمل الجماعي والمسؤولية الوطنية.

 
 


مؤسسة التدريب المهني تطلق مبادرة "غرسة وفاء"

أخبار محلية

