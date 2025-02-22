مؤسسة التدريب المهني تعلن فتح باب القبول والتسجيل رقميا

وقالت المؤسسة إن التسجيل سيكون عبر الرابط التالي: (https://ereg.vtc.gov.jo)، إلى جانب وجود مرشدين مهنيين في جميع المعاهد، لتسهيل عملية التسجيل الرقمي للمتدربين الذين يواجهون صعوبات في ذلك.
وقال مدير عام المؤسسة، الدكتور أحمد الغرايبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن خطة القبول والتسجيل مبنية على التقديم الإلكتروني من خلال الرابط المعتمد، الذي سيتم نشره على الصفحة الرسمية للمؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام كافة
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