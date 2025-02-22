مؤسسة التدريب المهني تعلن فتح باب القبول والتسجيل رقميا

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل رقميا للدور الأول للعام التدريبي 2025/2026، اعتبارا من يوم غد الأحد.

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وقالت المؤسسة إن التسجيل سيكون عبر الرابط التالي: (https://ereg.vtc.gov.jo)، إلى جانب وجود مرشدين مهنيين في جميع المعاهد، لتسهيل عملية التسجيل الرقمي للمتدربين الذين يواجهون صعوبات في ذلك.