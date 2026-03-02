الإثنين 2026-03-02 11:30 ص

مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027

الإثنين، 02-03-2026 10:35 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن بدء استقبال طلبات القبول والتسجيل الإلكتروني للدور الأول من العام التدريبي 2026–2027، اعتبارًا من اليوم الاثنين، عبر منصتها الرسمية https://ereg.vtc.gov.jo، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المهنية والتقنية التي يطلبها سوق العمل.اضافة اعلان


وبحسب بيان المؤسسة، اليوم، دعت خريجي الثانوية العامة، وحملة شهادات الدبلوم والجامعات الباحثين عن عمل، إضافة إلى الذين لم يتمكنوا من استكمال دراستهم، إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تقدمها في معاهدها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، ما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وبينت المؤسسة أن شروط القبول العامة تتضمن أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا، وأن يقوم بدفع الرسوم المقررة بحسب البرنامج أو المستوى التدريبي الذي يتم الالتحاق به. كما يتوجب على المتقدم استكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني وإرفاق الوثائق المطلوبة، والمتمثلة بالهوية الشخصية أو دفتر العائلة، ودفتر خدمة العلم للذكور (مؤجل أو معفى)، إضافة إلى آخر مؤهل علمي حاصل عليه.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام المؤسسة بالوكالة رأفت الصوافين أن المؤسسة لم تعد تقتصر على تقديم تدريب تقليدي، بل أصبحت منصة وطنية لإعداد كوادر مهنية مؤهلة وفق معايير حديثة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وانتشار جغرافي شامل.

وأوضح أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة تدريب مهني متكاملة من خلال تحديث مشاغلها ومختبراتها بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص وعدد من الجهات الدولية تسهم في صقل مهارات المتدربين وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة داخل المملكة وخارجها.

وأكد الصوافين أن برامج المؤسسة لا تقل عن عام واحد، وتجمع بين التأهيل النظري والتدريب العملي المكثف داخل مشاغل ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، بإشراف كوادر تدريبية مؤهلة وذات خبرة عالية.

ولضمان سهولة إجراءات التسجيل، خصصت المؤسسة دعمًا فنيًا عبر المرشدين المهنيين في معاهدها البالغ عددها 33 معهدًا موزعة في مختلف المحافظات، إلى جانب رقم ساخن وقناة دعم عبر تطبيق واتساب على الرقم 0798137070 للإجابة على استفسارات الراغبين بالتسجيل وتقديم المساعدة الفورية.

ويشمل باب التسجيل عددًا من المجالات المهنية الأكثر طلبًا في سوق العمل، من بينها الحلاقة والتجميل، وتقنية المعلومات، والإلكترونيات، والحرف اليدوية، وتشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية، وميكانيك وكهرباء المركبات، والتكييف والتبريد والتمديدات الصحية، والصناعات النسيجية والجلدية، وبرامج السياحة والصناعات الغذائية، والكهرباء والقوى، والنجارة والديكور، والرعاية الصحية، والمهن المطبعية، والمهن الزراعية.
 
 


