الأربعاء 2026-07-22 10:59 ص

مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"

مؤسسة الحسين للسرطان
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:29 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان، حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"، التكافلي الاجتماعي غير الربحي والذي يضمن لمشتركيه تغطية تكاليف العلاج في مركز الحسين للسرطان.

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وقالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، إن تأمين رعاية يجسد رسالة مؤسسة الحسين للسرطان في توفير الحماية والدعم للمجتمع، إذ يمنح المشتركين الطمأنينة من خلال ضمان الحصول على العلاج في حال الإصابة بالسرطان لا قدر الله، ومن خلال هذه الحملة، نسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية التخطيط المسبق للاشتراك في تأمين رعاية، بما يضمن الاستفادة من خدماته ويوفر شبكة أمان صحية للمشتركين ، مضيفة أن الحكومة أمنت أكثر من 4.1 مليون من الأكثر هشاشة؛ الأطفال واليافعين دون سن 19 وكبار السن فوق سن الـ 60 عاما، ما عدا المؤمنين عسكريا أو لديهم تأمين خاص، وأنه حان الوقت لأن تتخذ الفئة العمرية من 20 - 60 عاما خطوة استباقية نحو حماية صحتها ومستقبلها.

 
 


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