مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"

وقالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، إن تأمين رعاية يجسد رسالة مؤسسة الحسين للسرطان في توفير الحماية والدعم للمجتمع، إذ يمنح المشتركين الطمأنينة من خلال ضمان الحصول على العلاج في حال الإصابة بالسرطان لا قدر الله، ومن خلال هذه الحملة، نسعى إلى تعزيز الوعي بأهمية التخطيط المسبق للاشتراك في تأمين رعاية، بما يضمن الاستفادة من خدماته ويوفر شبكة أمان صحية للمشتركين ، مضيفة أن الحكومة أمنت أكثر من 4.1 مليون من الأكثر هشاشة؛ الأطفال واليافعين دون سن 19 وكبار السن فوق سن الـ 60 عاما، ما عدا المؤمنين عسكريا أو لديهم تأمين خاص، وأنه حان الوقت لأن تتخذ الفئة العمرية من 20 - 60 عاما خطوة استباقية نحو حماية صحتها ومستقبلها.
-
أخبار متعلقة
-
"النقل البري": تشغيل خط الكرك–العقبة ضمن المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم بـ15حافلة
-
العمل تنفذ نحو 16 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول للعام الحالي
-
توضيح حكومي هام حول رقمنة الخدمات الحكومية
-
بلدية الأزرق تعيد فتح شارع الصفاوي أمام حركة السير
-
الاردن .. الغاء رخص القيادة والمركبات البلاستيكية بشكل نهائي اعتباراً من هذا الموعد
-
6 إصابات بحادث تدهور على طريق وادي عربة
-
الحنيطي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي
-
الفيصلي يتعاقد مع كابتن النشامى لموسمين