مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"

الوكيل الإخباري- أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان، حملة للتوعية بأهمية الاشتراك في "تأمين رعاية"، التكافلي الاجتماعي غير الربحي والذي يضمن لمشتركيه تغطية تكاليف العلاج في مركز الحسين للسرطان.

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