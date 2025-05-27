مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، أهمية دور مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في الحفاظ على الإرث التاريخي للخط الحديدي، مشيدةً بالجهود التي تبذلها الإدارة والعاملون فيها لتطوير خدمات المؤسسة وتعزيز حضورها ضمن منظومة النقل، من خلال تسيير رحلات ترفيهية وسياحية.

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جاء ذلك خلال احتفال المؤسسة، اليوم، بالعيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة، والذي جاء تقديرًا للمنجزات الوطنية التي تحققت منذ الاستقلال، واستذكارًا للدور التاريخي الذي لعبته المؤسسة في خدمة الوطن، وتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، والترويج للمواقع التاريخية والسياحية.