مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

جاء ذلك خلال احتفال المؤسسة، اليوم، بالعيد التاسع والسبعين لاستقلال المملكة، والذي جاء تقديرًا للمنجزات الوطنية التي تحققت منذ الاستقلال، واستذكارًا للدور التاريخي الذي لعبته المؤسسة في خدمة الوطن، وتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل، والترويج للمواقع التاريخية والسياحية.
وأكد مدير عام المؤسسة الثوابت الوطنية، مشددًا على أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى نحتفل بها، بل هو مسؤولية نحملها جميعًا، وواجب وطني يدعونا إلى مواصلة العمل والعطاء من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة اليابانية تعزيز التبادل الثقافي
-
الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا
-
تعميم صادر عن رئيس الوزراء
-
قطاع الطاقة الأردني يشهد تطورًا نوعيًا .. والخرابشة يؤكد الاستمرارية
-
جرش: ضبط 4 أطنان من الحطب وتحويل المعتدين للجهات المختصة
-
مديرية الأمن العام تسيّر بعثتها لأداء مناسك الحج
-
"الحسين للسرطان" توقع اتفاقية تعاون مع "المتحدة" للتأمين
-
الأردن وفنلندا يتفقان على تعزيز التعاون ودعم حل الدولتين