مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تعلن استئناف رحلاتها إلى محطة الجيزة

الإثنين، 27-04-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، الاثنين، استئناف تشغيل رحلاتها إلى محطة الجيزة، اعتبارا من الجمعة المقبل.

وقالت المؤسسة، عبر فيسبوك، إن استئناف التشغيل جاء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل التي أجريت على السكة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.


وأوضحت أن الرحلات ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت، داعية إلى الحجز عبر التواصل على الرقم 0799053016.

 
 


