مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تعلن استئناف رحلاتها إلى محطة الجيزة

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، الاثنين، استئناف تشغيل رحلاتها إلى محطة الجيزة، اعتبارا من الجمعة المقبل.

وقالت المؤسسة، عبر فيسبوك، إن استئناف التشغيل جاء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل التي أجريت على السكة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.