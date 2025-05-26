مؤسسة الضمان الاجتماعي تحتفل بعيد الاستقلال الـــ (79)

الوكيل الإخباري- احتفلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية التاسع والسبعون الذي يصادف في الخامس والعشرون من شهر أيار من كل عام، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة إن عيد الاستقلال هو محطّ فخرٍ للأردنيين جميعاً، وفيه عنوان مجدنا واعتزازنا، وفيه نجدد العهد والولاء بأن يبقى التاجُ الهاشميُّ وسامَ شرفٍ على جباهنا العاليةِ، كما يفخرُ الأردنيونَ في عيدِ الاستقلالِ بوطنِهم ومليكِهم ويمضون قُدُماً لتعزيزِ مسيرةَ بناءِ الأردنِ بخطى واثقةٍ، بما تمثّله هذه المناسبةُ من ذكرى خالدةٍ تُسطّر صفحاتٍ مشرقةً من المجدِ والسعي الدؤوب لحياة أفضل.



وأكد الخلايلة أن حُكم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تميّزَ بالرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة والاهتمام برفعة الأردنِ وشعبِه والحرصِ على تعزيزِ السلامِ والاستقرارِ في المنطقةِ، وأخذتْ المملكةُ بفضلِ حنكة جلالته أدواراً مهمةً وبارزةً وتبوئتْ مكانةً متقدمةً إقليمياً وعالمياً، مشيراً بأن عيد استقلال مملكتنا الحبيبة التاسعُ والسبعون مناسبة عزيزةٍ على قلوبنا جميعاً، التي تمكّن من خلالها الأردنيون بقيادة الهاشميين من إرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة، ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات، حيث حظيَّ بالمكانة العالية بين الأمم.



وأشار الخلايلة إلى أن مؤسسةَ الضمانِ الاجتماعي تمثل صرحاً وطنياً شامخاً وهي صمّامُ أمانٍ للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، وركناً أساسياً من أركانِ الأمانِ الاجتماعيِّ في المملكةِ وتراعي في توجهاتِها وسياساتِها وخططِها تأصيلَ الحمايةِ الاجتماعيةِ في المملكةِ وستستمرُ هذه المؤسسةُ بكلِّ تميّزٍ وابداعٍ بتأديةِ رسالتِها للأجيالِ الحاليةِ والمستقبليةِ، مؤكداً بأننا سنبقى على العهدِ في خدمةِ أردننا الحبيبِ بكلِّ عزيمةٍ وإصرار.



وبمناسبة عيد الاستقلال، رفع الخلايلة باسم المؤسسة ممثلة بمجلس إدارتها، وإدارتها التنفيذية، وجميعِ العاملينَ فيها أسمى آياتِ التهنئةِ والتبريكِ إلى مقامِ حضرة صاحبِ الجلالةِ الهاشميةِ الملكِ عبدالله الثاني ابن الحسين ووليّ عهده الأمينِ وإلى جيشنا وأجهزتنا الأمنيّةِ والدولةِ الأردنيةِ في كافةِ مؤسساتها والمواطنِ الأردني أينما حلَّ، داعينَ الله أنْ يحفظَ الأردنَ وأن يُديمَ نعمةَ الأمنِ والأمانِ أعواماً مديدةً، وكلُّ عامٍ والوطنُ وقائدُه وشعُبه بألفِ خير.