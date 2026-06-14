الأحد 2026-06-14 05:04 م

مؤسسة الضمان تخفّض فائدة تقسيط مديونية المنشآت لتبدأ من (2%) ضمن حزمة تسهيلات جديدة

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأحد، 14-06-2026 03:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن قرار مجلس إدارتها المتضمن حزمة من التسهيلات الجديدة للمنشآت المدينة بتخفيض نسبة فائدة تقسيط المديونية لتتراوح ما بين (2%) إلى (6.5%) بدلاً من (9%) وحسب مدد التقسيط، وذلك في إطار دعمها للقطاعات الاقتصادية وتعزيز التزام المنشآت بتسديد المديونية المترتبة عليها.اضافة اعلان

 
ودعت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي المنشآت التي ترغب بتقسيط مديونيتها أو إعادة جدولتها إلى الاستفادة من القرار الجديد والتقدم بطلبات التقسيط أو الجدولة اعتباراً من يوم غد الموافق 15 حزيران ولغاية 31 كانون الأول من العام الحالي 2026.
 
وبيّنت المؤسسة أن نسبة فائدة التقسيط ستبدأ من (2%) في حال كانت مدة التقسيط لا تتجاوز (12) شهراً، فيما ستزداد تلك النسبة بواقع (0.5%) عن كل سنة لتصل إلى (6.5%) في حال وصلت مدد السداد إلى (120) شهراً.
 
وأكدت المؤسسة في بيانها أن المنشآت التي لم تستفد مرتين سابقاً من قرارات تخفيض فائدة التقسيط بإمكانها الاستفادة من هذا القرار وفق الشروط المحددة به.
 
كما أشارت إلى أن منشآت القطاع السياحي والبلديات ستستمر بالاستفادة من قرار مجلس الإدارة والمعمول به حالياً والذي يمكنها من تقسيط مديونيتها بنسبة فائدة مقدارها (0%) وذلك حتى تاريخ 30/6/2026، كما بإمكانها الاستفادة من القرار الجديد بعد انتهاء العمل بذلك القرار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية حسان والرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية يؤكدان متانة الشراكة بتنفيذ مشاريع استراتيجية

ب

شؤون برلمانية القاضي يستقبل بني هاني دعماً لطموحه في تسلق أعلى جبال العالم

ل

كأس العالم مفاجآت المونديال لا تنتهي.. والأردن قد يكون أكبرها

ب

كأس العالم أول تعليق من محمد وهبي بعد تعادل المغرب مع البرازيل

ل

أخبار محلية الجمعية الفلكية: الأحد المقبل بداية الصيف فلكيا

إعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مؤسسة الضمان تخفّض فائدة تقسيط مديونية المنشآت لتبدأ من (2%) ضمن حزمة تسهيلات جديدة

مدير الأمن العام يرعى افتتاح المبنى الجديد لمركز السلم المجتمعي التابع للامن الوقائي

أخبار محلية مدير الأمن العام يرعى افتتاح المبنى الجديد لمركز السلم المجتمعي التابع للامن الوقائي

الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30

أخبار محلية الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30



 
 






الأكثر مشاهدة

 